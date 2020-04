Climatempo – Sul do Brasil terá frio e geada nos próximos dias

Uma nova frente fria acompanhada de um grande ciclone extratropical chega ao Sul do Brasil nesta segunda-feira, 6 de abril, e provoca uma grande virada de tempo. Nesta manhã em diversas cidades gaúchas chovia, como relatado por diversos internautas que acompanhavam a Janela Interativa do site Portela Online. Veja o vídeo abaixo.

Além do Rio Grande do Sul há condições de chuva no interior de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

No sul gaúcho, não há expectativa de chuva, mas por causa da influência do ciclone, venta muito ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite. No litoral do Rio Grande do Sul, principalmente no litoral sul, as rajadas de vento podem atingir valores entre 80 e 100 km/h.

A chuva mais intensa e volumosa, deve se concentrar entre o norte gaúcho, o centro-oeste e o sul de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. A chuva vem acompanhada de raios, rajadas de vento e não se descarta a queda de granizo.

Em Florianópolis e em Curitiba , ainda faz sol, mas são previstas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Antes mesmo da chuva chegar, também ocorrem algumas rajadas de vento.

Ar polar e queda a temperatura

Na terça-feira, 7 de abril, a frente fria se afasta e uma massa de ar polar avança sobre a Região Sul, derrubando a temperatura. Na quarta-feira (08), há possibilidade para a formação de geada na serras gaúcha e catarinense.

Além disso, a presença do ciclone extratropical, provoca outra vez uma grande agitação marítima entre a terça e a quarta-feira. Há risco de ressaca.

