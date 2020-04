Brasil tem 486 mortes e mais de 11,3 mil casos confirmados de COVID-19

O número de casos confirmados de covid-19 no Brasil chegou a 11.130 neste domingo, 5 de abril, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. O número de mortos no país é de 486. São Paulo é o Estado brasileiro com o maior número de casos, com 4.620, seguido por Rio de Janeiro (1.394), Ceará (823), Minas Gerais (498) e Distrito Federal (468). No Rio Grande do Sul há 418 casos confirmados e sete mortes.

O Brasil é o 16º em número de casos confirmados no mundo e o 14º em número de óbitos. A taxa de letalidade do coronavírus no País é de 4,4%. De sábado para domingo, foram 54 mortes e 852 novos casos.

No Rio Grande do Sul, avalia o Ministério, o pico da epidemia ocorrerá no inverno, entre os meses de junho e julho. Preocupa o fato de outras gripes chegarem ao seu pico no mesmo período do coronavírus.

Alerta do Ministério da Saúde

Diante dos relatos reiterados de golpes que vem sendo aplicados por estelionatários por meio de chamadas telefônicas ou mensagens de Whatsapp, o Ministério da Saúde informa que não pede nem recebe doações em dinheiro, assim como não há fundo exclusivo para receber recursos da população para combate à pandemia de covid-19.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...