Após representação da polícia, justiça decreta prisão de suspeito de feminicidio

Após a representação do Delegado de Polícia, Roberto Fagundes Audino, o poder judiciário decretou a prisão preventiva do suspeito de ter assassinado a ex-companheira na madrugada desta segunda-feira, 6 de abril, em Tenente Portela. A confirmação é da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia, em tese, Andréia Juliane Leite, de 35 anos, foi atacada pelo ex-companheiro que não aceitava a separação, ocorrida há cerca de 30 dias.

O feminicidio ocorreu no bairro São Francisco, por volta da 1h30 desta segunda-feira, 6 de abril. Conforme a polícia, o homem invadiu a casa da vítima e lhe desferiu diversos golpes de faca pelo corpo, inclusive com tentativa de degola. Mãe de duas filhas menores, uma de 7 e outra de 13 anos de idade, ela estaria na cama com a filha menor quando foi esfaqueada pelo ex-companheiro.

Familiares socorreram a vítima até o hospital Santo Antônio, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após o crime o homem fugiu do local e é procurado pela polícia.

