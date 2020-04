Você estudante, tem mantido uma programação diária de atividades espontânea?

Com o objetivo de evitar a proliferação de Coronavírus as autoridades suspenderam as aulas nas redes de ensino em todos os municípios do Rio Grande de Sul.

A Secretaria de Educação do RS, em breve, estará passando atividades a distância para seus alunos e a rede municipal também estrutura algo similar, mas você que é estudante já faz isso? Participe e responda a enquete logo abaixo.

Você estudante tem mantido uma programação diária de estudos espontânea? Sim, leio livros e faço atividades orientado por um familiar

