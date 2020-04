PRF apreende 45 kg de maconha na BR-153 em Erechim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante transportando 45 quilos de maconha escondidos na carroceria de uma Strada. O flagrante ocorreu na tarde deste domingo, 5 de abril, na BR 153 em Erechim, norte do estado.

Os policiais realizavam fiscalização na BR 480 quando observaram uma caminhonete Strada com placas de Chapecó/SC que seguia em direção a Erechim. Os policiais desconfiaram da atitude do motorista e realizaram a abordagem. O condutor, de 20 anos, apresentou apenas o documento de identidade e afirmou que não possuía habilitação. Além disso, foram encontrados indícios de falsidade no documento do carro.

A Strada e seu condutor foram levados até a Unidade Operacional da PRF em Erechim, na BR 153, onde foi aprofundada a fiscalização. Os Policiais Rodoviários Federais identificaram que o carro estava com as placas de outra caminhonete Strada, adulteração popularmente chamada de clone. O veículo original apresenta restrição judicial.

Na sequência, os agentes encontraram cerca de 50 tabletes de maconha escondidos na carroceria do veículo. O peso da droga é estimado em 45 kg.

O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária de Erechim.

