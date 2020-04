Corrente do Bem arrecada alimentos em frente ao Centro Cultural a partir das 14h



A Corrente do Bem em Tenente Portela (#correntedobemportela) estará arrecadando alimentos para os mais necessitados do município neste sábado, 4 de abril. O ponto de arrecadação será mais uma vez no Centro Cultural entre 14h e 16h.

Lista sugestão de produtos para doar: (devido a proximidade da páscoa caixas de bombom deixarão as crianças felizes)

1- leite ( pode ser em pó)

2- feijão

3- Arroz

4- açúcar

5- farinha de trigo

6- farinha de milho/fubá

6- macarrão

7- café

8- Sal

9- sardinha

10- massa de tomate

11- geleia

12- sabão em pedra e em pó

13- detergente

14- creme dental

15- papel higiênico

16- shampoo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...