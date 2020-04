O Governo do Estado confirmou, neste sábado, 4 abril, que Santa Catarina tem 356 pacientes com diagnóstico positivo de Covid-19. Há moradores de 52 municípios com a infecção confirmada por coronavírus.

Itapiranga é um dos municípios catarinenses que tem um destes casos.

Clique aqui para saber quais são os demais municípios.

