Números dessa quinta-feira totalizam 386 casos do novo Coronavírus no RS



São 386 o número de casos do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, na tarde desta quinta-feira, 2 de abril.

Foram 52 infectados contabilizados à tarde. Pela manhã, 18 novos casos já haviam entrado na lista, todos em Porto Alegre.

Os novos registros foram feitos em Porto Alegre, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Dois Irmãos, Estância Velha, Gravataí, Guaíba, Ivoti, Lajeado, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, São Gabriel, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Uruguaiana, Viamão e Vila Maria.

ATUALIZAÇÃO O balanço final dos casos desta quinta-feira termina com 386 casos confirmados. Permanece o número de cinco óbitos entre eles.https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/3Vfzd1KMZK — Secretaria da Saúde (@SES_RS) April 2, 2020

