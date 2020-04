Leituras estão suspensas nos próximos dias, mas faturas de água serão calculadas pela média anual

A Corsan divulga um comunicado alertando a comunidade que nos próximos 15 dias as leituras em campo do consumo de água estão com as atividades suspensas em decorrência das medidas adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no combate a proliferação do Covid-19, novo corona-vírus. O objetivo é minimizar os riscos de exposição de seus servidores.

Informa também que as faturas de seus clientes serão calculadas com valores relativos a média de consumo nos últimos 12 meses e que as referidas contas serão entregues pelos Correios, observado alguns locais.

Em Tenente Portela, antes desta determinação, já haviam sido realizadas leituras na Avenida Santa Rosa e Bairro Rubino Marroni.

Leia a íntegra do comunicado da Corsan:

“Tendo em vista as medidas do Governo do Estado para minimizar os riscos de exposição dos servidores frente à pandemia do Coronavírus, a Corsan suspendeu a atividade de leitura em campo por 15 dias, atingindo nesse momento todo o município de Tenente Portela, com exceção da Avenida Santa Rosa e Bairro Rubino Marroni, onde as leituras já haviam sido realizadas. Informamos que as faturas serão calculadas com valores relativos à média dos últimos 12 meses e encaminhadas aos clientes pelos Correios. Conforme a Agência dos Correios local as entregas não abrangem a maioria dos imóveis localizados em loteamentos.

Portanto quem não receber sua fatura poderá se dirigir até os Correios, mas a Corsan informa que possui canais de relacionamento, onde os usuários podem acessar e imprimir a 2ª via de sua fatura:

Site: corsan.com.br

Aplicativo da Corsan

Call Center 24 horas 0800.646.6444 (2º via por e-mail)

Possibilidade de pagamento por débito em conta

Clientes de tarifa social cadastrados na corsan até o anúncio do decreto: isenção faturas de abril, maio e junho/2020

Corte: suspenso por 60 dias

Por fim a Corsan reforça aos demais usuários a importância do pagamento regular das faturas, para que possamos manter os serviços essenciais, uma vez que multas e juros sobre atrasos continuam em vigor.

**Utilize a água de forma responsável, evite o desperdício**”

