Confirmada morte de mulher por dengue em Santo Ângelo

Foi confirmado nesta sexta-feira, 3 de abril, a primeira morte por dengue no ano de 2020 no estado do Rio Grande do Sul. A paciente foi levada para o Hospital de Santo Ângelo no dia 21 de março.

A mulher de 71 anos internou com sintomas da doença como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas pela pele. Seu estado de saúde se agravou e ela morreu no dia 27 de março.

Esta é a segunda morte por dengue no RS. O primeiro óbito foi em 2015, segundo informou a Secretaria de Saúde do RS.

Santo Ângelo tem 70 casos confirmados da doença e Santo Cristo outros 138. Em Três Passos já são 52 casos positivos e 1 caso importado em Tenente Portela.

Segundo a secretaria de saúde de Tenente Portela o município tem 11 casos suspeitos, 3 foram descartados e 7 aguardando confirmação.

O mosquito transmissor é o Aedes aegypti, que, além da dengue, transmite também a febre Chikungunya e o Zica Vírus.

