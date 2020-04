Transporte – Sulserra suspende todas suas atividades por 15 dias na região Noroeste

A empresa Sulserra Transportes, com sede em Três Passos, decidiu suspender todas as suas atividades, por um período de 15 dias, em toda a região de atuação, que engloba o Noroeste do Estado, a partir desta quinta-feira, 2 de abril.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a decisão se dá por medida de segurança para colaboradores e usuários, em função das recomendações contidas no novo decreto publicado pelo governo estadual, nesta quarta-feira, que busca combater a pandemia de Covid-19 (novo coronavírus).

A Sulserra pede a compreensão dos usuários de seus serviços e diz que o momento requer ações objetivas.

Fonte: Rádio Alto Uruguai de Três Passos

