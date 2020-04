PRF prende seis traficantes transportando 70 quilos de maconha e acessório de arma em Passo Fundo

Na tarde desta quinta-feira, 2 de abril, em Passo Fundo, Policiais Rodoviários Federais prenderam seis homens por tráfico de 70,2 quilos de maconha e de um kit utilizado para transformar uma pistola em uma sub-metralhadora.

Os policiais receberam informações do setor de inteligência da PRF e passaram a monitorar as rodovias da região para localizar três veículos suspeitos de estarem vindo de Santa Catarina transportando algum produto ilícito: um C3 Picasso, um Stilo e uma Palio Weekend.

Os três automóveis foram localizados transitando no sentido Pontão a Passo Fundo. Foi montada uma barreira no entroncamento da BR 285 com a ERS 324 e os três carros suspeitos, que andavam próximos um do outro, foram abordados. Em cada um dos carros estavam dois homens, todos eles moradores de Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais fizeram busca minuciosa nos veículos e encontraram fundos falsos no Picasso, onde estavam escondidos diversos tabletes de maconha e um acessório utilizado para transformar uma pistola em sub-metralhadora semi-automática. A droga totalizou 70,2 quilos.

Os outros dois veículos tinham a função de fazer a escolta da carga ilícita, avisando sobre a presença da polícia na rodovia.

Os seis envolvidos, 4 deles com idade na faixa dos 20 anos, um com 36 e outro com 52 anos, foram presos e apresentados na Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas e de arma.

Fonte: PRF

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...