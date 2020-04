Homem sem histórico de doenças é a quinta vítima do novo coronavírus do RS



Um homem de 59 anos, sem histórico de doenças graves e com registro de viagem em cruzeiro pela costa brasileira é a quinta vítima do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, como confirmou na tarde desta quarta-feira (1º) as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

O óbito ocorreu no Hospital Mãe de Deus, onde o homem estava internado desde o dia 20 de março.

Até então, o Rio Grande do Sul tinha quatro óbitos em decorrência da doença: dois em Porto Alegre, um em Ivoti e um em Novo Hamburgo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...