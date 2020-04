Barreiras sanitárias são instaladas em Tenente Portela

Teve início na manhã desta quinta-feira, 2 de março, uma ação da Prefeitura de Tenente Portela nos principais acessos à cidade. Tratam-se de barreiras sanitárias onde as equipes realizam uma triagem de quem chega na cidade, abordando os veículos e realizando um questionário a fim de prevenir e orientar as pessoas sobre o novo Coronavírus. As ações acontecem no período das 7hs às 19hs.

As barreiras foram instaladas nas principais entradas da cidade de Tenente Portela.

O objetivo é identificar as pessoas que estão chegando ao município, principalmente as que provém de cidades que possuem casos diagnosticados do Covid-19. Caso alguém apresentar algum sintoma semelhante aos da Covid-19, estes recebem a orientação do isolamento domiciliar ou até mesmo a procurar um atendimento médico, dependendo da gravidade.

Esta ação transcorrerá nos próximos dias sem previsão para término. Dependendo muito da evolução da pandemia.

