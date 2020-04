Serviços essenciais continuarão a ser permitidos no estado do RS

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou ao vivo na rede social que decretará o fechamento do comércio em todo o estado até o dia 15 de abril como medida para conter o avanço do coronavírus.

As regras de funcionamento serão conhecidas ainda nesta quarta-feira, 1º de abril, após a publicação extra do no Diário Oficial do Estado do decreto, mas o governo já divulgou que serviços essenciais, que garantem alimentação, telecomunicações, saneamento básico e cuidados médicos, além da atuação de outros profissionais que são considerados imprescindíveis, estão mantidos, conforme já estabelecido nos decretos já publicados nas últimas semanas.

Segundo o Governo, a determinação passará a valer a partir da publicação do decreto nesta quarta-feira.

Parte do pronunciamento

Íntegra do Pronunciamento

