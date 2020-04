Manifestação pelas ruas, grupo de empresários é recebidos pelo prefeito de Tenente Portela

Um grupo de empresários liderados por Vilmarino da Rosa realizaram na tarde desta quarta-feira, 1º de abril, uma passeata pelas ruas da cidade de Tenente Portela com o objetivo de chamar a atenção das autoridades municipais para que continue mantendo a flexibilização do funcionamento do comércio local. A principal preocupação do grupo é com o desemprego que pode ser gerado com mais 15 dias sem poder realizar as atividade comerciais.

Após a passeata os empresários reuniram-se em frente à prefeitura onde o Prefeito do município, Clairton Carboni, manifestou-se falando das medidas que irá adotar em razão do decreto do Governo do Estado que proíbe a abertura do comércio dos 497 municípios gaúchos .

No entendimento do executivo municipal o decreto estadual permite que todo o comércio funcione, mas na modalidade pegue e leve, sem aglomeração de pessoas.

