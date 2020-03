Sobe para 22 o número de casos de dengue em Palmitinho

A secretária de Saúde de Palmitinho, Cleusa Danete De Cezaro informou nesta segunda-feira, 30 de março, que aumentou para 22 o número de casos confirmados de dengue no município.

Desse total, oito casos já foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS). Os outros 14 casos foram identificados em exames realizados por laboratórios locais. De acordo com Cleusa essas outras 14 amostras estão em análise no Lacen/RS.

Até a sexta-feira, 27 de março, haviam cinco casos confirmados da doença.

Novamente, a secretária de Saúde fez um alerta à população para adotar as medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti, que é transmissor da dengue, chikungunya e também do zika vírus.

O primeiro caso de Dengue foi divulgado na semana passada pela Secretaria de Saúde do município.

Notícias do Portela Online no seu Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Fonte: Rádio Chiru

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...