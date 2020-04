Governador proíbe atividades do comércio nos 497 municípios do RS até 15 de abril

O governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou decreto que proíbe ainda mais as atividades no Rio Grande do Sul. Em vídeo ao vivo pelo Facebook, ele relatou que a nova publicação do Diário Oficial determinará, à exceção de serviços essenciais, o fechamento de todo o comércio, sem que municípios possam tomar decisões sobre a questão.

Você concorda com o Governador do RS ao proibir as atividades comerciais em todo estado? Sim, este é o momento de ser rígido no combate ao Coronavírus

Não, é exagero muitos gaúchos vão a falência Ver resultados

Íntegra do Pronunciamento

Parte do pronunciamento

