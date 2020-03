Estado do RS regista quarta morte por cononavírus

A Secretaria da Saúde informa que foi confirmado o 4º óbito em virtude de coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma idosa residente de Novo Hamburgo, com 84 anos.

Ela estava internada desde a terça-feira passada e faleceu no último sábado (dia 28). A vítima tinha doenças crônicas cardíaca, renal, pulmonar neurológica e diabetes.

Ao todo, o estado tem 254 casos do novo coronavírus em 48 cidades.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...