Estabelecimento é lacrado por descumprir decreto municipal em Tenente Portela

Um bar localizado no centro de Tenente Portela foi lacrado pela Fiscalização Tributária juntamente com a Fiscalização Ambiental Sanitária pelo fato do mesmo infringir o decreto municipal que estabelece regras para os comerciantes portelenses.

O estabelecimento estaria com aglomerações de pessoas descumprindo as regras determinadas pelo município para previnir a transmissão no novo coronavírus. Além disso o alvará sanitário e de localização do bar estariam vencidos.

O local permanecerá interditado até a regularização do mesmo.

