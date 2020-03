PRF prende mulher transportando mais de 150 quilos de maconha na BR-480 em Erechim

Na manhã desta segunda-feira, 30 de março, na BR 480 em Erechim, Policiais Rodoviários Federais prenderam uma mulher por tráfico de 158,2 quilos de maconha.

Com base em informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais passaram a monitorar as rodovias da região na tentativa de localizar um Logan suspeito de estar transportando algum ilícito transfronteiriço. O veículo foi localizado na BR 480, em Erechim.

No momento da abordagem, a condutora tentou fugir, porém o veículo ficou cercado e obrigou-se a parar. Na sequência, ela ainda tentou correr a pé em direção a uma mata, mas foi alcançada e imobilizada pelos policiais.

No porta-malas do veículo foram encontrados 16 fardos de maconha, que totalizaram 158,2 quilos. A droga vinha da região da fronteira com o Paraguai.

A motorista tem 42 anos, mora de Caxias do Sul e declarou ser estudante de direito. Ela já tem passagens por tráfico, histórico de fuga do presídio em Caxias do Sul e já esteve na lista de procurados pela Interpol.

A traficante foi presa em flagrante, encaminhada para registro da ocorrência na Polícia Civil e recolhida ao presídio.

