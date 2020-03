Polícia Civil de Tenente Portela instaura inquérito para investigar cadeirante

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial nesta segunda-feira, 30 de março, para apurar o crime de falsa identidade cometido por um cadeirante neste final de semana em Tenente Portela. Uma postagem em prol do indivíduo foi realizado nas redes sociais com o objetivo de conseguir um local onde o mesmo pernoitar, pois seu problema não seria alimentar, mas sim onde dormir, visto que as fronteiras estaduais estariam bloqueadas devido a pandemia de coronavírus.

Segundo a polícia, o referido cadeirante possui extensa folha de antecedentes criminais na cidade de Uruguaiana, entre eles, crimes contra o patrimônio, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também possui passagens por crimes sexuais contra vulnerável, com vítimas crianças, informa a polícia.

Segundo ainda a polícia, o indivíduo informou o nome e endereço falsos para um policial civil que o investigava. Ele se apresentou como sendo do estado de São Paulo, mas de acordo com a polícia trata-se de um homem de 29 anos natural de Porto Alegre, porém residente na cidade Uruguaiana/RS. A identidade do mesmo não foi revelada por tratar-se de um cadeirante, informou a polícia.

O indivíduo não foi preso e responderá o processo em liberdade.

