Com 2.660 idosos Tenente Portela receberá do MS R$ 41 mil para combater COVID-19



Todos os 497 municípios gaúchos receberão uma parcela do total de R$ 32,4 milhões que o Ministério da Saúde disponibilizou ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da epidemia de coronavírus. Tenente Portela receberá pouco mais de R$ 41 mil.

Cada município receberá R$ 2 per capita, conforme estimativa populacional, com acréscimo de R$ 1 per capita considerando a população idosa e R$ 0,85 per capita da população total para as cidades que têm Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou Pronto Atendimento (PA). Para ações de vigilância e assistência que abrangem todo o Estado, serão destinados R$ 193,5 mil ao Fundo Estadual da Saúde.

Quanto cada município vai receber?

Barra do Guarita – População: 3.238 habitantes – Idosos: 565 – Valor a receber: R$ 7.041,00

Derrubadas – População: 2.852 habitantes – Idosos: 641 – Valor a receber: R$ 6.345,00

Miraguaí – População: 4.824 habitantes – Idosos: 1108 – Valor a receber: R$ 10.756,00

Tenente Portela – População: 13.538 habitantes – Idosos: 2660 – Valor a receber: R$ 41.243,30

Vista Gaúcha – População: 2.847 habitantes – Idosos: 602 – Valor a receber: R$ 6.296,00

Três Passos – População: 23.963 habitantes – Idosos: 5104 – Valor a receber: R$ 73.398,55

Clique aqui e veja a lista completa com os 497 municípios

Os recursos destinam-se a clínicas de triagem, exames e procedimentos ambulatoriais e hospitalares, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos e contratação de novos profissionais. Os valores serão repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os municípios.

Fonte: Governo do RS

