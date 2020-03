Policial Civil orienta cidadã no centro de Tenente Portela

Na foto o momento em que um policial civil orienta uma cidadã de Tenente Portela. A imagem foi registrada ao meio dia deste sábado, 28 de março, no centro da cidade.

Ela queria registrar uma ocorrência e foi orientada a acessar a Delegacia Online para proceder o referido registro. https://www.delegaciaonline.rs.gov.br.

Conforme o policial, essas ações de ronda pela cidade são de prevenção ao COVID-19.

