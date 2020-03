Uma carreta carregada de grãos tombou na rodovia Crissiumal – Humaitá (ERS-217) na tarde deste sábado, 28 de março.

O acidente ocorreu na localidade de Vista Alegre, em Crissiumal, após uma curva e as informações preliminares são de que o motorista não sofreu ferimentos graves. As causas do acidente são desconhecidas até o momento

A carga de soja se espalhou na pista.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...