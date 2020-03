Área de reflorestamento de eucaliptos pega fogo em Barra do Guarita

Uma área de reflorestamento de eucaliptos pegou fogo no final da tarde desta sexta-feira, 27 de março, em Barra do Guarita.

O incêndio iniciou por volta das 18h30 e representou perigo para 3 residências e o galpão de máquinas da prefeitura, mas o corpo de bombeiros de Itapiranga/SC, com auxilio de populares, conseguiu controlar as chamas.

Ninguém se feriu.

Este é o segundo incêndio em Barra do Guarita esta semana, o primeiro de uma residência que foi completamente destruída pelo fogo. O sinistro foi na terça-feira, 24 de março. A moradia de madeira localiza-se na Rua Montenegro, atrás da Escola Novo Horizonte, segundo a Brigada Militar.

