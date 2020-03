Tenda cedida pelo Exército auxiliará atendimento de possíveis casos suspeitos de Covid-19 no hospital de Três Passos

O Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP) recebeu, nesta sexta-feira, 27 de março, um importante apoio do Exército. Uma equipe do esquadrão do 19º RC Mec, de Santa Rosa, cedeu e instalou uma tenda, na área externa do hospital, com o objetivo de ajustar o fluxo de pacientes com suspeita de Covid-19 e que procuram atendimento na instituição de saúde. A estrutura possibilitará que funcionários da casa de saúde restrinjam o possível contato destes pacientes, com os demais usuários atendidos pelo hospital, que possui importância regional.

A medida foi possível após ofício encaminhado pelo hospital, com apoio da administração municipal. A ideia partiu da equipe de coordenadores, corpo clínico e representantes da administração municipal, em reunião que aconteceu na última segunda-feira.

De acordo com a diretoria do hospital, a estrutura somente será utilizada como medida futura, devido a possível aumento de demanda, sendo uma medida preventiva e que integra o plano de contingência hospitalar, em resposta à pandemia por Covid-19.



Fonte: Rádio Alto Uruguai de Três Passos

