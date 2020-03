Reuniões políticas desta sexta-feira definem estratégias no combate ao CODID-19 no RS

Durante esta sexta-feira, 27 de março, serão realizadas reuniões para definir estratégias de combate ao Covid-19. A primeira será pela manhã e reunirá virtualmente o Governador do RS, Eduardo Leite, a Federação das Associações dos municípios do RS, a Famurs, e também os presidentes das 27 Associações de municípios do estado.

A principal reivindicação da Famurs é para editar um decreto único para os municípios por parte do Governo do Estado, para reger as medidas de prevenção e combate à Covid-19 com o objetivo de se ter um ambiente mais seguro juridicamente nas relações entre particulares, governo estadual e municípios.

Outra reunião, está com os 21 prefeitos da região celeiro deverá debater a flexibilização do decretos de situação de calamidade pública nos municípios. O encontro também será virtual.

Em notícia divulgada ontem, 26 de março, no site oficial da Amuceleiro, o prefeito de Braga e presidente da associação, Carlos Alberto Vigne, disse que “a decisão da Amuceleiro é de manter os Decretos já editados pelo menos até o dia 30 de março”.

Políticos deveriam flexibilizar a abertura do comércio durante quarentena? Sim

Não Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...