Morre na capital segunda vítima infectada por coronavírus

Um homem de 88 anos faleceu em Porto Alegre por ter contraído COVID-19. O anuncio foi feito ontem, 26 de março, pelo prefeito da capital, Nelson Marchezan Junior, em seu Twitter. Esta é a segunda vítima fatal em menos de 48 horas no Rio Grande do Sul por infecção de coronavírus.

A primeira vítima foi uma mulher de 91 anos. Ambos os pacientes estavam internados no Hospital Moinho de Ventos.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o relatório final desta quinta-feira, 26 de março do Laboratório Central do Estado (Lacen): foram realizados 232 testes para coronavírus, com 212 resultados negativos, 6 inconclusivos e 14 positivos. Até o fechamento desta quinta o RS tinha 190 casos confirmados.

Falece o segundo paciente infectado com Coronavírus. Estava internado na UTI, sexo masculino, com 88 anos. Óbitos não são fatos políticos ou ideológicos. São fatos tristes e a análise, de nossa parte, será sempre científica, com base em evidências. — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) March 27, 2020

