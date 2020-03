Homem de 31 anos é o primeiro caso de Coronavírus em Santa Rosa

C

Confirmado na manhã desta sexta-feira, 27 de março, o primeiro caso de coronavírus em Santa Rosa. A confirmação é da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, a FUMSSAR.

O paciente é do sexo masculino, e tem 31 anos de idade, mora no exterior e veio visitar familiares chegando em Santa Rosa dia 15 de março. No dia 20 o paciente apresentou sintomas e foi coletado material, confirmando como positivo na manhã desta hoje.

