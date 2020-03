Comércio em Tenente Portela poderá retomar atividades a partir de terça-feira, 31 de março

Novas medidas para o avanço da pandemia de coronavírus devem ser adotados a partir da terça-feira, 31 de março, flexibilizando alguns pontos do decreto que suspendeu todas as atividades não essenciais no município de Tenente Portela e nos demais pertencentes a região celeiro.

As atividades produtivas, agropecuárias, serviços e comerciais, devem ser liberadas com algumas restrições.

Será mantido as restrições aos grupos de risco e todas as exigências sanitárias, de limpeza, de uso de materiais e equipamentos e da vedação às aglomerações. A decisão foi tomada durante vídeo conferência entre os prefeitos da região celeiro na tarde desta sexta-feira, 27 de março.

Leia nota divulgada pela AMUCELEIRO:

“A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CELEIRO, em deliberação conjunta dos Prefeitos da região, em vista das medidas que estão em curso para evitar ou reduzir o avanço da pandemia do coronavírus que assola o mundo, comunica a população que vem acompanhando os acontecimentos, bem como a situação epidemiológica no país e em nosso Estado, confirmando o resultado positivo das ações até agora praticadas com firmeza e responsabilidade. Por isso, os gestores estão analisando a possibilidade de ajustar parte do decreto de calamidade pública à dinâmica dos fatos e sobretudo à necessidade de compatibilizar as restrições impostas com a sobrevivência da nossa economia, já combalida pelos efeitos da seca. Assim, o decreto permanece vigorando com todos os seus termos inalterados até o dia 30/03/2020, quando haverá uma definição conclusiva sobre as novas medidas a serem adotadas, no sentido de retomar as atividades produtivas, agropecuárias, serviços e comerciais, mantendo as restrições aos grupos de risco e todas as exigências sanitárias, de limpeza, de uso de materiais e equipamentos e da vedação às aglomerações.

A AMUCELEIRO e os Prefeitos Municipais tem a certeza de que as restrições adotadas até o presente momento se fazem imperiosas e estão gerando resultados, mesmo com seus efeitos colaterais. A hora é de agir com determinação para retomar a atividade geral da comunidade, mas jamais abrindo mão dos cuidados e procedimentos de prevenção e precaução efetiva. Três Passos, RS, 27 de Março de 2020. Carlos Alberto Vigne

Presidente”

