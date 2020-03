Um cavaleiro solitário percorre uma das ruas mais movimentadas de Tenente Portela/RS nesta sexta-feira, 27 de março. É possível ouvir as ferraduras do cavalo batendo no asfalto e os cachorros da vizinhança latindo.

A flagra foi às 14h40 registrado por uma câmera instalada pelo lado de fora do escritório do site de notícias Portela Online, localizado em um prédio da rua Tapuias, próximo ao Hospital Santo Antônio, uma das vias mais movimentadas durante a semana, no centro da cidade.

