Passo Fundo abre contratação de 120 profissionais da saúde para combater o coronavírus

A Prefeitura de Passo Fundo vai contratar 120 profissionais da área da saúde para o combate do coronavírus. Há vagas para médicos (48), enfermeiros (24), técnicos em enfermagem (48) e farmacêuticos (4), além da formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 27 de março. Os salários variam de acordo com a função e a carga horária trabalhada, conforme edital.

Os profissionais serão contratados por seis meses e atuarão nas unidades de saúde da cidade. Eles não podem fazer parte dos grupos de risco da Covid-19.

A classificação no processo seletivo vai ser definida por ordem de inscrição. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 1º de abril.

