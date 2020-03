Mulher de 91 anos foi o primeira óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul



A primeira vítima por ter contraído coronavírus no Rio Grande do Sul é uma idosa de 91 anos residente em Porto Alegre, segundo corrigiu a informação a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.

Inicialmente a Secretaria informou que a vítima tinha 82 anos.

Segundo o relatório de 25 de março do Laboratório Central do Estado (Lacen), segundo a Saúde, foram 273 testes, dos quais 262 negativos e 11 positivos para coronavírus.

