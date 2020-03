Diretora Clínica do HSA reforça dicas e esclarece cuidados em tempos de pandemia – Leia

Na manhã de quarta-feira, 25 de março, o site Portela Online realizou uma entrevista exclusiva com a Drª Isabela Teixeira de Oliveira, médica pediatra e Diretora Clínica do HSA, em Tenente Portela. O objetivo foi tratar de medidas preventivas contra a disseminação do coronavírus.

Na oportunidade a doutora reforçou as declarações do Dr. Filipe Augusto, entrevistado pelo site no dia anterior, de que o hospital local está realmente fazendo de tudo para estar preparado, caso os casos confirmados apareçam em grande número, inclusive com a triagem externa dos pacientes para evitar o ingresso desnecessário às dependências da casa de saúde, uma vez que, neste momento, os hospitais são considerados locais de exposição ao vírus e consequentemente de fácil contaminação. Entretanto todo o aparato montado é parte de um plano de precaução e as equipes de saúde esperam de forma otimista que não seja necessário dele fazer uso.

Sobre o foco da entrevista, as dicas protetivas, Drª Isabela ressaltou que lavar as mãos com água e sabão constantemente ou utilizar-se de álcool em gel a 70% (outras concentrações não são eficazes) para higienizá-las, ainda é o melhor a se fazer, sendo fundamental evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos, assim como também ao tocar objetos e locais como corrimões, elevadores, etc., voltar a higienizar as mesmas.

Quanto ao isolamento social, a médica afirma que é extremamente positivo e colabora em muito na redução da contaminação e propagação do vírus. Explicou que os profissionais da saúde, no hospital, que terão contato direto com pacientes infectados farão uso de roupa protetora especial e que para utilização correta e segura de como vestir ou retirar a mesma, estão sendo treinados, pois requer extremo cuidado nessas ações para impedir veiculação do coronavírus.

Questionada sobre os demais atendimentos na casa de saúde, a pediatra conta que reduziu bastante a procura, o que mostra uma população consciente e colaborativa com a situação, entretanto emergências com infartados, acidentados, ou seja, casos graves, seguem sendo atendidos.

Ainda durante a entrevista a Drª Isabela foi indagada sobre o observado uso de luvas e máscaras pelos funcionários das empresas que seguem trabalhando por serem consideradas serviços essenciais. E sobre isso destacou que o uso está equivocado, pois somente deve usar a máscara quem já tem algum sintoma gripal e, é claro, os profissionais da área da saúde. Quanto às luvas, usadas em repetidos atendimentos perdem totalmente a função protetora e acabam, ao contrário, servindo para infectar tanto o usuário quanto as pessoas atendidas por ele. Portanto, lavar as mãos a cada atendimento ou higienizá-las com álcool gel é a melhor saída sempre.

No que diz respeito às crianças, sua especialidade, recomenda o respeito ao isolamento social, pois elas, apesar de em geral desenvolverem um quadro leve da doença COVID-19, podem veicular o vírus até os avós que representam o maior grupo de risco. A respeito das gestantes disse que estudos ainda não mostram nenhum dado que possa incluí-las em grupo de maior risco, o que pode mudar com o passar dos dias, então os cuidados básicos são sempre recomendados.

Ao final da entrevista foi explicado que o HSA, com sua Central exclusiva está orientando profissionais da saúde de todos os municípios parceiros, contribuindo regionalmente e desenvolve no momento campanha para arrecadar fundos que auxiliem no custeio dos gastos extras enfrentados por conta da pandemia. E quem desejar contribuir, uma das contas está no Banco do Brasil de Tenente Portela, agência 0877-x, conta 60000-8.

