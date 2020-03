Adolescente morto em Porto Alegre é neto de ex-vereadora portelense

O jovem de 16 anos morto na capital do estado na noite dessa quarta-feira, 25 de março, é neto da ex-vereadora portelense na legislatura entre 1989 e 1992, Noeli Vianna Xavier. e filho de Jacques Vianna Xavier. Eles moram na capital do estado a cerca de duas décadas, segundo informaram amigos.

O crime

Na noite de ontem, o suspeito com a mesma idade se apresentou na polícia e confessou o assassinato, segundo uma reportagem do G1. Conforme a Brigada Miltar, o corpo da vítima foi encontrado durante a madrugada, em um matagal no bairro Aberta dos Morros, na Zona Sul de Porto Alegre.

Segundo ainda a reportagem do G1, o tenente-coronel Luciano Moritz, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, relatou que o adolescente se apresentou na sede do batalhão, no Centro da Capital, e confessou o crime. Ele foi então levado pela BM ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), onde prestou depoimento acompanhado da família.

O delegado Raul Souza Vier afirma que ele se deslocou de ônibus da Zona Sul ao Centro, e chegou com o rosto sangrando e cortes no lábio. Ele precisou ser atendido no hospital antes de ser ouvido pela Polícia Civil.

“Suspeitamos que ele entrou em luta corporal. Estava sujo, rasgado. Chamou a atenção que não teve um motorista ou cobrador para perceber. Estava até descalço. O estado era deplorável”, descreve.

Segundo o delegado, o adolescente disse que arquitetou o crime com o auxílio de um comparsa. O outro envolvido, que também seria menor de idade, já foi identificado. A polícia pedirá a internação provisória dele ao Poder Judiciário.

“Fizeram uma emboscada, planejaram. Levaram os instrumentos na mochila, cada um com a sua”, afirma Vier.

Os policiais localizaram o corpo da vítima por volta das 2h, em um descampado na Avenida Juca Batista, com diversos ferimentos, principalmente na cabeça. A mochila da vítima e três armas brancas (uma faca, um martelo e uma machadinha), que estavam junto ao corpo, também foram apreendidas.

A Polícia Civil investiga ainda a motivação do crime. De acordo com o delegado, o motivo alegado pelo adolescente seria um relacionamento com uma jovem, o que ainda não está confirmado.

Fonte: G1 – RS

