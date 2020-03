Janela Interativa do Portela Online mostra servidores higienizando entorno do HSA

Na manhã desta quarta-feira, 25 de março, o site Portela Online flagrou o momento em que servidores municipais realizavam a higienização das ruas no entorno do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Tentamos transmitir ao vivo o programa do site diretamente do local, mas a internet móvel oferecida pela operadora de telefone Vivo caia constantemente como pode ser observado no vídeo mais abaixo que exibe imagens ruins e apresenta cortes de áudio constantes.

De acordo com o que informou o Biólogo e fiscal ambiental, Renato Betio do Santos, através de um entrevista gravada, outros pontos serão higienizados na cidade, como postos de saúde e locais com maior circulação de pessoas, entre eles farmácias e mercados.

