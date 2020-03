Entrevista com médica e diretora clínica do HSA, Dra Isabella Teixeira

Na manhã desta quarta-feira, 25 de março, médica pediatra e Diretora Clínica do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Dra Isabella Teixeira de Oliveira, participou no escritório do site Portela Online de uma Janela Especial do site nas redes sociais e falou sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo Hospital Santo Antônio para o atendimento aos pacientes em época de coronavírus. Também deu dicas de prevenção, veja o vídeo abaixo.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...