Vídeo: Médico fala sobre preparação do HSA para enfrentar o COVID-19

Na tarde desta terça-feira, 24 de março, o site Portela Online entrevistou o médico cardiologista Filipe Augusto, diretor técnico do HSA em Tenente Portela, e esteve presente também a Drª Maria Canela, pediatra, a qual no momento da entrevista vestia uma roupa protetora, traje confeccionado especialmente para profissionais que entrarão em contato direto com pacientes infectados pelo COVID-19.

Segundo Dr. Filipe, o hospital Santo Antônio está se preparando para enfrentar a crise epidemiológica no seu pior grau, contando com uma equipe composta de técnicos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim todos os setores dando imprescindível suporte ao trabalho dos médicos. Esclareceu ainda que, na questão estrutural está sendo organizado um pronto atendimento que fará um direcionamento de fluxo dos pacientes e uma enfermaria exclusiva para casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Estão inclusive montando uma UTI nova para atender aos casos graves da doença.

Ele salienta ainda que a equipe à frente do HSA espera não ter que utilizar toda essa estrutura que está sendo disponibilizada e segue orientando que a população não procure o hospital por contar com esses novos recursos, sem real necessidade. “Hoje o hospital deve ser evitado por qualquer pessoa… na teoria, hoje o hospital é o lugar de se infectar” afirma o médico, reforçando que a população esteja ciente de evitar a ida até a casa de saúde, pois este será o local destinado aos que contraíram o vírus.

Dr. Felipe explica que a Tenda de Triagem montada no espaço externo tem por objetivo que o paciente infectado ou contaminado, e tenha condição de se tratar no domicílio, não adentre as dependências do hospital, protegendo a equipe que lá trabalha. Alertou mais uma vez que pacientes que apresentem sintomas característicos da COVID-19, dificuldades respiratórias, devem inicialmente se dirigir aos postos de saúde que estes encaminharão, caso necessário, para o HSA.

O hospital também montou uma Central de Orientação, exclusiva na região, da qual serão disponibilizados números para contato, onde médicos aconselharão pacientes em caso de sintomas mais leves, viabilizando o tratamento domiciliar.

O hospital Santo Antônio mais uma vez promove campanhas de doação com a população em geral e empresas que queiram colaborar financeiramente, a fim de auxiliar no custo extra que o aparato montado exige.

