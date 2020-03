Qual a orientação para os aposentados que precisam receber o benefício?

Está chegando o dia dos aposentados receberem seus benefícios e uma das preocupações em época de coronavírus é com a aglomeração de pessoas, principalmente com este grupo de risco. O site Portela Online entrou em contato com cinco das sete agências bancárias presentes em Tenente Portela com o objetivo de coletar informações para orientação aos aposentados.

A maioria das instituições financeiras portelenses orienta seus clientes e associados a permanecerem em casa e somente em último caso ir até uma agência para sacar o benefício.

Não conseguimos contato com representantes da Caixa Econômica Federal e Bradesco, mas orientações podem ser conferidas nas páginas eletrônicas dos referidos bancos.

Sicredi

A orientação aos aposentados é evitar ao máximo ir nas agências, utilizar os aplicativos e somente com extrema necessidade ir na agência para utilizar os serviços do caixa eletrônico. Não haverá colaboradores auxiliando no auto-atendimento do Sicredi, então os associados que não conseguem se auto atender que levem acompanhantes de confiança e que possam auxiliar.

Mas a recomendação da gerência do Sicredi é aguardar esse momento passar! “O dinheiro vai ficar nas contas, não há necessidade de vir sacar de imediato. A prioridade agora é a saúde dos aposentados.”

Com os cartões de débito do Sicredi é possível realizar pagamento no comércio.

Banco do Brasil

Por determinação da direção do Banco Brasil, as agências foram fechadas nesta segunda-feira, 23 de março, permanecendo somente os caixas de autoatendimento onde depósito, saque e pagamentos podem ser realizados.

O Banco do Brasil irá monitorar o número de clientes que entrarem no interior do autoatendimento para evitar aglomerações.

Orienta para que levem um familiar para auxiliar na utilização dos caixas eletrônicos pois não haverá servidor atendendo. Lembra que os cartões de débitos são aceitos no comércio em geral, inclusive nos estabelecimento essenciais que permanecem atendendo a população. Além disso que os cartões de benefício também funcionam na modalidade débito.

Sicoob

No Sicoob o funcionamento é normal, mesmo estando com as portas fechadas, porém elas não estão chaveadas. Que a maioria dos aposentados tem cartão, mas terá um servidor para auxiliar no auto-atendimento. Álcool Gel é disponibilizado para os associados.

Banrisul

A orientação é para o grupo de risco ficar em casa. Então quem puder pedir para um filho ou alguém da família ir receber é o mais indicado. Muitas pessoas têm o hábito de sacar todo o dinheiro no dia do pagamento, mas a melhor opção é usar o cartão para fazer os pagamentos. A maioria dos estabelecimentos possui máquinas de cartão.

Para aqueles clientes que realmente precisam sacar o dinheiro a orientação é não ir em horários de pico, como na abertura e fechamento dos bancos. No Banrisul também não haverá servidor auxiliando no autoatendimento por determinação do banco. O ingresso no interior da agência será de uma pessoa por vez.

Cresol

Na Cresol o atendimento é realizado de forma reduzida, sendo permitido a entrada de um associado por vez. A recomendação é que os aposentados deixem o dinheiro em conta e saque mais tarde. Em casos especiais a orientação é mandar um representante a agência.

