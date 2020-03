Primeiro leilão virtual do DetranRS oferta 651 veículos e sucatas no próximo dia 25



Em virtude do Decreto Estadual de Estado de Calamidade Pública que suspende eventos que impliquem em aglomeração de pessoas, o Leilão do Detran marcado para acontecer na próxima quarta-feira, dia 25, em Canoas, será realizado exclusivamente pela internet.

No total, serão ofertados 651 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos da Capital. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem; ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Os veículos com documentação não tem restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Para participar é necessário cadastro prévio que deve ser feito até às 10h de segunda (23), no site do Leiloeiro , observando as regras nele contidas quanto à efetivação do cadastro.

O leilão ocorrerá somente de forma virtual, sem a presença de público, às 10h de quarta-feira, dia 25, conforme Edital de Leilão 039/2020. Não haverá visitação pública aos depósitos. É possível conferir informações e fotos dos bens a serem leiloados no site oficial do evento.

Como será o Leilão virtual?

A forma de realização é bem parecida com a presencial. Terá a participação do leiloeiro, que estará em auditório fechado realizando o apregoamento dos lotes. O leiloeiro será visto pelos arrematantes em vídeo e estes darão os lances de forma online (aqui recai a maior diferença para o presencial, ao invés de cantar os lances, os arrematantes irão lançar de forma online no site do leiloeiro). Será considerado vencedor o licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances feitos após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance online, onde o interessado poderá dar lances prévios, ou seja, antes da abertura do Leilão Virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência. Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (51) 3535-1000, preferencialmente antes da abertura do Leilão Virtual. Caso a dúvida seja sobre o cadastro, esta deverá ser esclarecida dentro do prazo estipulado para realização do mesmo.

Fonte: Governo do Estado do RS

