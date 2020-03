Primeiro caso de dengue é confirmado em Tenente Portela

Na terça-feira, 24 de março, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela recebeu o resultado de exame para dengue coletado em um morador do município, o qual foi dado como positivo. O homem de 28 anos está bem de saúde, já passou pelo quadro de dengue, e a informação é de que o mesmo contraiu a doença fora do município, pois desenvolve suas atividades profissionais visitando outros municípios, portanto, não é contágio autóctone (quando é contraído dentro do município).

Segundo o Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, outros dois casos já foram descartados e há ainda outro aguardando resultado do exame, que deverá ser emitido nos próximos dias pelo Laboratório Central do Estado – LACEN-RS.

As autoridades em saúde do município reforçam o alerta à população, que não deixe de tomar os devidos cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que, além de transmitir o vírus da dengue, também transmite a febre Chikungunya e o Zica vírus, causador da microcefalia. É necessário eliminar e limpar todo e qualquer local ou recipiente que acumule água parada.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...