Não reclame de sua “prisão” – Por Marlene Staub

De repente confinados

Em prisão domiciliar

Não é fácil compreender

Muito menos acatar.

Mas é hora de entender

Que para a vida preservar

Sempre foi e será melhor

Prevenir do que remediar.

E essa prisão é um luxo

Para se valorizar

Tem sua cama confortável,

TV e internet pra navegar.

É permitido fazer lanches

E usar o celular

Banho de sol liberado

Banheiro privativo pra usar.

Não tem superlotação

Não se deve reclamar

A única restrição

Te impede de circular.

Se exercite, leia livros

Construa a “bolha familiar”

Converse, brinque , faxine

É hora de se reinventar.

O tempo de isolamento

Logo, logo vai passar

Faça de sua prisão

O que deve ser um lar.

Alimente esperanças

Cuidado no que acreditar

Pandemia é coisa séria

Não se pode vacilar .

Pra vida voltar ao normal

É hora de colaborar

“Um por todos e todos por um”

É o lema a se adotar.

Marlene Staub – Portela Online

FAÇA SUA PARTE!

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...