COVID-19: Boletim Epidemiológico de Tenente Portela

Segue o boletim epidemiológico de Tenente Portela para o COVID-19. Nesta terça-feira, 24 de março, dentro da área epidemiológica foi confirmado o primeiro caso de dengue no município.

Segundo o Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde portelense, outros dois casos já foram descartados e há ainda outro aguardando resultado do exame, que deverá ser emitido nos próximos dias pelo Laboratório Central do Estado – LACEN-RS.

