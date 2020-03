Carro colide na traseira de moto e deixa um morto na BR-285 em Passos Fundo

Um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta ds 21h30 desta segunda-feira, 23 de março, no km 297 da BR 285, em Passo Fundo, causou a morte do condutor de uma motocicleta.

De acordo com a PRF, um automóvel Fiat Cronos transitava na rodovia no sentido Lagoa Vermelha a Carazinho quando colidiu na traseira da motocicleta Honda Bros, que transitava no mesmo sentido. Ambos os veículos tem placas de Passo Fundo.

Com o impacto, o condutor da moto, de 48 anos, morreu no local. Um passageiro, de 21 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, em estado estável. O condutor do automóvel, de 49 anos, não se feriu.

A PRF efetuou o atendimento do acidente e a ocorrência foi registrada na Polícia Civil. Houve interrupção parcial do trânsito até que fosse realizada a perícia e remoção dos veículos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...