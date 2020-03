Vice-cacique da Reserva Indígena do Guarita tem prisão preventiva revogada pela justiça

Foi revogada na manhã desta segunda-feira, 23 de março, a prisão preventiva do Vice-Cacique da Reserva Indígena do Guarita, Vanderlei Ribeiro, o Vandinho. A liderança indígena foi presa em operação deflagrada pela Polícia Federal em 19 de novembro do ano passado em decorrência de conflitos na reserva.

Vandinho foi apontado pela PF como sendo suspeito de organizar uma tentativa de homicídio contra o atual cacique, Carlinhos Alfaiate. Outros 8 indígenas foram presos na mesma ação policial.

Ao site Portela Online a defesa do vice-cacique informou que alegou na justiça que Vandinho não oferece risco a sociedade e que não há comprovação nos autos do processo de que ele tenha participado de algum delito.

Vanderlei Ribeiro vai responder o processo em liberdade.

