Resultados dos exames de Tenente Portela para coronavírus deram negativo

Os três exames de Tenente Portela encaminhados para análise no Laboratório Central do Rio Grande do Sul (LACEM) deram negativos para COVID-19. A informação é da secretária de Saúde do município, Michele Vargas.

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou através de seu Twitter oficial que já são 85 casos no estado comando os 14 casos confirmados neste domingo.

Já na página oficial do Ministério da Saúde no Brasil 25 pessoas morreram e existem 1.546 casos confirmados de coronavírus. Estes números também são da totalização de domingo.

