Lixo seco não será recolhido em Tenente Portela por tempo indeterminado

A partir desta segunda-feira, 23 de março,o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, com sede na cidade de Seberi-RS, e responsável pelo recebimento do lixo urbano de 31 municípios do Alto Uruguai e Celeiro, incluindo Tenente Portela, emitiu uma nota solicitando que a população não coloque nas lixeiras o lixo seco, apenas o lixo de cozinha e de banheiro.

A solicitação é motivada pela dispensa dos funcionários que trabalham no setor da triagem do lixo seco, o lixo reciclável, em virtude da situação que se encontra todo o país devido à pandemia do novo Coronavírus.

A empresa explica que os resíduos orgânicos são destinados a um aterro, e assim dispensam de mão-de-obra. Já o lixo seco passa por um processo de triagem, executado por inúmeros funcionários do CIGRES, neste período então dispensados para sua proteção, de acordo com recomendações para conter a proliferação da COVID-19.

A medida não tem prazo final e se estende até que a situação se normalize.

