De segunda a sexta feira é realizada nas redes sociais do site a Janela Interativa do site Portela Online. Um programa de cerca de 30 minutos com o objetivo de interagir com os internautas.

Nesta segunda-feira, 23 de março, a nossa convite, a Janela Interativa teve a participação do presidente da ACI de Tenente Portela, Tiago Sganderla.

