Furto de telhas e janelas de uma casa no interior de Miraguaí

A Brigada Militar apreendeu neste domingo, 22 de março, um caminhão carregado com algumas telhas de amianto que teriam sido retiradas de uma casa no interior de Miraguaí.

Conforme a BM, por volta das 19h30, na Linha Hermann, indivíduos teriam retirado algumas telhas de uma casa que atualmente não tem moradores e carregado numa camionete, placas de Tiradentes do Sul. Com a chegada da polícia, os suspeitos fugiram do local se embrenhando num matagal, abandonando o veículo e a carga, . Janelas da casa foram retiradas e furtadas.

O veículo foi recolhido para o depósito do Detran e as telhas restituídas ao proprietário do imóvel.

